Faćo rekao da će njegovo saslušanje trajati četiri sata, Gržić: Ramo Isak mu je povrijedio pravo na pravično suđenje

U Općinskom sudu u Sarajevu danas je nastavljeno suđenje Amiru Pašiću Faći za krivično djelo psihičko nasilje putem informacionih tehnologija. Nakon što je tužiteljica Alma Džinović iznijela dokaze Tužilaštva KS, advokat Amira Faće Nikica Gržić je uputio prijedlog da se izvedu i dokazi odbrane.

Priložio je dva CD-a na kojima su snimci, kako je kazao Gržić, a koji se odnose na primjedbe u vođenju postupka, odnosno principa o presumpciji nevinosti.

- Prema stanovištu Suda svi akteri sudskog procesa, pa i oštećeni, su dužni suzdržati se od komentara i davanja izjava da je osumnjičeni kriv prije nego što to kaže Sud. Ramo Isak je u nekoliko navrata iznosio klevete i tražio u jednom intervjuu najstrožiju kaznu Amiru Pašiću Faći. Faćo se dovodi u vezu sa neprihvatljivim društvenim ponašanjem, za šta ne znam da je to igdje u svijetu krivično djelo - rekao je advokat Gržić.

Gržić je potom podsjetio na slučaj iz 2023. godine, kada je sudija Tin Begtašević prijavio Faću te mu tada nije određen ni pritvor.