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OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

Faćo rekao da će njegovo saslušanje trajati četiri sata, Gržić: Ramo Isak mu je povrijedio pravo na pravično suđenje

Ja mogu pričati 15 sati, ali eto neka bude četiri sata, rekao je Faćo

Održano ročište. Avaz

Piše: Evelin Trako

22.4.2026

U Općinskom sudu u Sarajevu danas je nastavljeno suđenje Amiru Pašiću Faći za krivično djelo psihičko nasilje putem informacionih tehnologija. Nakon što je tužiteljica Alma Džinović iznijela dokaze Tužilaštva KS, advokat Amira Faće Nikica Gržić je uputio prijedlog da se izvedu i dokazi odbrane.

Priložio je dva CD-a na kojima su snimci, kako je kazao Gržić, a koji se odnose na primjedbe u vođenju postupka, odnosno principa o presumpciji nevinosti.

- Prema stanovištu Suda svi akteri sudskog procesa, pa i oštećeni, su dužni suzdržati se od komentara i davanja izjava da je osumnjičeni kriv prije nego što to kaže Sud. Ramo Isak je u nekoliko navrata iznosio klevete i tražio u jednom intervjuu najstrožiju kaznu Amiru Pašiću Faći. Faćo se dovodi u vezu sa neprihvatljivim društvenim ponašanjem, za šta ne znam da je to igdje u svijetu krivično djelo - rekao je advokat Gržić.

Gržić je potom podsjetio na slučaj iz 2023. godine, kada je sudija Tin Begtašević prijavio Faću te mu tada nije određen ni pritvor.

- Dakle, povrijeđeno je pravo na pravično suđenje mom klijentu u članu 6. Evropske konvencije, odnosno po članu 3. stav 1. tačke b) Ustava BiH, riječ je o pravu na pravično suđenje. Također, predlažem da se sasluša Faćo - rekao je Gržić.

Tužiteljica Alma Džinović osvrnula se na prijedloge odbrane. Kazala je da pravo na pravično suđenje treba cijeniti u okviru postupka koji se vodi. Osvrćući se na slučaj iz 2023. godine i odluku da ne odredi pritvor, rekla je da to ne bi komentirala i da tadašnji sudija nije imao razlog za izuzeće.

- To što je gospodin Ramo Isak govorio 24. marta 2026. godine u intervjuu je irelevantno, jer je gospodin Isak bio pred ovim ispitan i direktno i unakrsno - navela je Džinović.

Sutkinja Đenana Jovanović je dozvolila da se prikažu snimci na prijedlog odbrane i odobreno je saslušanje Faće.

Na kraju je sutkinja je postavila pitanje Faći koliko će trajati njegovo saslušanje, a on je rekao:

- Ja mogu pričati 15 sati, ali eto neka bude četiri sata - zaključio je. 

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# AMIR PAŠIĆ FAĆO
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