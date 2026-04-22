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PREDLOŽEN PRITVOR

Ovo je identitet muškarca koji je uništavao automobile na Alipašinom Polju: Krao iz njih sunčane naočale, hranu, laptop, parfeme

Također, sumnjiči se i da je početkom 2024. godine u ulici Behdžeta Mutevelića nakon kraće verbalne rasprave, oštećenu odgurnuo te joj uputio ozbiljne prijetnje po život i tijelo, čime je kod iste izazvao osjećaj straha i ugroženosti

Oštećeni automobili. Facebook

S. S.

22.4.2026

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Jakovu Hašimoviću (38) osumnjičenom za više teških krađa u Sarajevu i za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

Tužilaštvo KS tereti Hašimovića da je od 20. marta do 19. aprila 2026. godine, na području općina Novi Grad i Novo Sarajevo na više automobila razbijao stakla iz kojih je ukrao predmete, poput sunčanih naočala, prehrambenih artikala, laptop, parfeme i dr. Također, sumnjiči se i da je početkom 2024. godine u ulici Behdžeta Mutevelića nakon kraće verbalne rasprave, oštećenu odgurnuo te joj uputio ozbiljne prijetnje po život i tijelo, čime je kod iste izazvao osjećaj straha i ugroženosti.

# TUŽILAŠTVO KS
# ALIPAŠINO POLJE
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