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PONOVNO ODLUČIVANJE

Slučaj pedofila (49) iz Brčkog: Apelacioni sud ukinuo rješenje, ali pritvor ponovo odbijen

Odbijanjem prijedloga za pritvor, sud je naložio odmah puštanje na slobodu imenovanog lica

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH. Facebook

A. O.

22.4.2026

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH danas je uvažio kao osnovanu žalbu Tužilaštva Brčko distrikta BiH i ukinuo Rješenje Osnovnog suda Brčko distrikta BiH kojim se odbijen prijedlog za određivanje pritvora licu M.R. (49) iz Brčkog, te predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Istog dana, Osnovni sud Brčko distrikta BiH na ročištu u 12:00 sati ponovo je odbio prijedlog za određivanje pritvora licu M.R. (49) cijeneći da u konkretnom slučaju ne postoje naročite okolnosti koje ukazuju na posebne pritvorske razloge iz člana 132. stav 1) tačka b) i tačke d) Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH odnosno da ne postoje okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke i da puštanje na slobodu imenovanog lica ne bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda. 

Odbijanjem prijedloga za pritvor, sud je naložio odmah puštanje na slobodu imenovanog lica.

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH do trenutka davanja ovog saopštenja nije zaprimilo pisani otpravak rješenja, ali već sada je sasvim izvjesno da će ponovo izjaviti žalbu na predmetno rješenje.

Ponavljamo, imajući u vidu zakonske odredbe kod postupanja u krivičnim predmetima protiv učinilaca krivičnih djela na štetu djece i maloljetnika, ali i univerzalna prava djeteta, podsjećamo na obavezu posebno obazrivog postupanja kako bi se izbjegle dalje štetne posljedice i zaštitio interes djeteta, saopćeno je iz Tužilaštva Brčko distrikta BiH. 

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