Slučaj pedofila (49) iz Brčkog: Apelacioni sud ukinuo rješenje, ali pritvor ponovo odbijen

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH danas je uvažio kao osnovanu žalbu Tužilaštva Brčko distrikta BiH i ukinuo Rješenje Osnovnog suda Brčko distrikta BiH kojim se odbijen prijedlog za određivanje pritvora licu M.R. (49) iz Brčkog, te predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Istog dana, Osnovni sud Brčko distrikta BiH na ročištu u 12:00 sati ponovo je odbio prijedlog za određivanje pritvora licu M.R. (49) cijeneći da u konkretnom slučaju ne postoje naročite okolnosti koje ukazuju na posebne pritvorske razloge iz člana 132. stav 1) tačka b) i tačke d) Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH odnosno da ne postoje okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke i da puštanje na slobodu imenovanog lica ne bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.