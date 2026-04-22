Horor u Počitelju: Osumnjičeni za ubistvo ostaje iza rešetaka do juna

Osumnjičenom M.J. kojem se na teret stavlja krivično djelo Ubistvo koje se desilo u Počitelju, 23.marta 2026. godine, produžen je pritvor, saznaje „Avaz“.

Postupajući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantonalni sud u Mostaru mu je produžio pritvor, a zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo iz člana 166. stav 2. KZ FBiH.

Kako je potvrđeno iz Kantonalnog suda u Mostaru, pritvor je osumnjičenom prdoužen za još najduže dva mjeseca, računajući od 23.04.2026. godine do kada traje prema ranijem rješenju, tako da po ovom rješenju može trajati najduže do 23.06.2026. godine, a koji pritvor se produžava iz pritvorskih razloga iz člana 146. stav 1. tačka c) ZKP FBiH.

- Osumnjičeni se tereti da je dana 23.3.2026. godine, došao na terasu kuće koja se nalazi preko puta njegove kuće, a u kojoj živi njegov susjed, oštećeni V.B., na adresi Počitelj brdo, noseći u desnoj ruci kuhinjski nož, prišao oštećenom, svjestan da ga na okrutan način lišava života, što je i htio, zamahnuo nožem i njime mu nanio ubodnu ranu u lijevom natključnom predjelu između vrata i lijevog ramena i posjekotinu iznad lijevoga oka, nakon čega je oštećeni zapomažući pao na tlo, a osumnjičeni ga više puta nogom udara u predjelu glave dok je oštećeni bespomoćno ležao, a susjedi su vikali i molili osumnjičenog da prestane, na što on nije reagovao i nastavio ga je udarati, nakon čega odlazi do kuće susjede J.G. govoreći: “Sad ćeš ti biti gotova!“ i udara nogom u ulazna vrata njene kuće, pa kako nije uspio ući unutra, odlazi u svoju kuću, a nakon nekoliko minuta vraća se do kuće oštećenog i ponovno ga nogama udara u glavu i gazi, a posljedicom nanesenih ozljeda oštećeni je podlegao na licu mjesta – navode iz Kantonalnog suda u Mostaru.