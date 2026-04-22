MUP-a ZDK nastavlja sa kažnjavanjem vozača koji svojom vožnjom predstavljaju opasnost u saobraćaju

U ulici Ševulje, Grad Visoko, dana 21.04.2026. godine, policijska patrola je privremeno oduzela putničko motorno vozilo "Opel", kojim je upravljalo lice J.M., rođeno 1970. godine, iz Visokog. Naime, prilikom kontrole je ustanovljeno je da navedeni vozač upravlja vozilom prije sticanja prava upravljanja vozilom i da je predmetno vozilo neregistrovano. Također, izvršenim provjerama za vozača i vozilo je utvrđeno da se radi o višestrukom povratniku u činjenju saobraćajnih prekršaja koji u registru novčanih kazni ima evidentiran iznos od 4.800,00 KM neplaćenih novčanih kazni.

Istog dana, na području Breze, od strane policijske patrole je privremeno oduzeto putničko motorno vozilo marke ''Opel', kojim je upravljao vozač B.B., rođen 1986. godine, iz Breze, za kojeg je takođe izvršenim provjerama utvrđeno da upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje vozilom, te da je višestruki povratnik u činjenju težih prekršaja i da ima neplaćenih novčanih kazni u iznosu od 2.995,00 KM.

Budući da navedeni vozači svojom vožnjom, odnosno učestalim činjenjem prekršaja, predstavljaju opasnost po javnu bezbjednost i sigurnost građana, istim su u skladu sa članom 22. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona i članom 31. Zakona o prekršajima FBiH, sporna vozila privremeno oduzeta.

- Oduzimanje vozila od višestrukih povratnika u činjenju težih prekršaja u saobraćaju, koji svojom bahatom vožnjom ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju, je vjerovatno jedna od efikasnijih ali i rigoroznijih mjera na unapređenju stanja u oblasti saobraćaja i preveniranju saobraćajnih nezgoda., u čemu Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona zasigurno postiže najbolje rezultate u Federaciji Bosne i Hercegovine - navodi se u saopćenju MUP-a ZDK.