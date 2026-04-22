Uhapšena još jedna osoba zbog paljenja motornih vozila u Mostaru

Jedna osoba lišena je slobode zbog podstrekavanja na izvršenje kaznenih djela u vezi paljenja motornih vozila u Mostaru.

Naime, policijski službenici Odjela kriminalističke policije PU Mostar, postupajući pod nadzorom nadležnog tužilaštva, preduzeli su niz operativnih mjera i radnji s ciljem rasvjetljavanja krivičnog djela "podstrekavanje“ u vezi s krivičnim djelima „izazivanje opšte opasnosti“ i "oštećenje tuđe stvari".

Podmetanje požara

Riječ je o slučaju podmetanja požara na više motornih vozila u naselju Konak, u dvorištu škole, koji se dogodio u ranim jutarnjim satima 30. marta 2026. godine.

Tom prilikom požarom je zahvaćeno ukupno sedam vozila, od čega su četiri vozila u potpunosti izgorjela, dok su tri djelimično oštećena. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, meta počinilaca bila su dva motorna vozila, dok su ostala vozila oštećena uslijed širenja požara.

Provedenom kriminalističkom obradom i dokumentovanjem krivičnog djela postoji osnova sumnje da je osoba inicijala R.R. (2000.) potaknula drugu osobu na počinjenje krivičnog djela paljenja motornih vozila.

Osumnjičena osoba je lišena slobode te je nad njom izvršena kriminalistička obrada, nakon čega je, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predana u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Mostaru.

Određen pritvor

Postupajući po prijedlogu nadležnog tužilaštva, Opštinski sud u Mostaru osumnjičenoj osobi odredio je pritvor u trajanju od jednog mjeseca.

U okviru ovog predmeta, zbog osnova sumnje na počinjenje navedenih krivičnih djela, ranije su lišene slobode dvije osobe te je protiv njih podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Kantonalnom tužilaštvu Mostar.

Prvoosumnjičeni H.B. (2002.) sumnjiči se za počinjenje krivičnih djela „izazivanje opšte opasnosti“ i „oštećenje tuđe stvari", dok se drugoosumnjičeni S.G. (2000.) također sumnjiči za krivična djela „izazivanje opšte opasnosti“ i „oštećenje tuđe stvari“, saopćeno je iz kantonalnog MUP-a.