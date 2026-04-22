Ranku Debevcu, koji ima državljanstvo Španije, odbijena mjera zabrane napuštanja BiH

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog POSKOK-a da se optuženom suspendovanom predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu i bivšem predsjedniku Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA-e) Osmanu Mehmedagiću odrede mjere zabrane, saznaje "Avaz".

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Federalnog tužilaštva, odbijen je prijedlog te je uložena žalba.

Vrhovni sud je odbio prijedlog POSKOK-a da se Debevcu izreknu mjere zabrane napuštanja države i oduzimanja putnih isprava.

Mehmedagiću je bila predložena mjera zabrane kontakta sa svjedocima.