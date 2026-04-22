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"AVAZ" SAZNAJE

Ranku Debevcu, koji ima državljanstvo Španije, odbijena mjera zabrane napuštanja BiH

Mehmedagiću je bila predložena mjera zabrane kontakta sa svjedocima

Mehmedagić i Debevec (desno). A. Ovčina / Avaz

Piše: Amila Ovčina

22.4.2026

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog POSKOK-a da se optuženom suspendovanom predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu i bivšem predsjedniku Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA-e) Osmanu Mehmedagiću odrede mjere zabrane, saznaje "Avaz".

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Federalnog tužilaštva, odbijen je prijedlog te je uložena žalba. 

Vrhovni sud je odbio prijedlog POSKOK-a da se Debevcu izreknu mjere zabrane napuštanja države i oduzimanja putnih isprava.

Mehmedagiću je bila predložena mjera zabrane kontakta sa svjedocima.

Na ročištu održanom u petak, tužilac Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Jovo Karić izjavio je da Debevec ima državljanstvo Španije, kao i da posjeduje nekretnine u Španiji. 

- Ima mogućnost da napusti državu i bude nedostupan. Svjestan je krivično-procesnih radnji koje mu se stavljaju na teret (…) Postoji bojazan da bi uticali na svjedoke tokom vođenja postupka - obrazložio je Karić.

# RANKO DEBEVEC
# OSMAN MEHMEDAGIĆ
# OSMAN MEHMEDAGIĆ OSMICA
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