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HOROR

Nasmrt pretukao suprugu u porodičnoj kući: Tukao je dok nije izdahnula

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. S. (76) iz okoline Lebana

Srbijanska policija. Facebook

M. Až.

22.4.2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. S. (76) iz okoline Lebana zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo, prenosi Telegraf.

Sumnja se da je 21. aprila ove godine u porodičnoj kući više puta fizički napao svoju sedamdesetšestogodišnju suprugu, koja je od zadobijenih povreda preminula.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Policija nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

# SRBIJA
# UBISTVO
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