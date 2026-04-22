Nasmrt pretukao suprugu u porodičnoj kući: Tukao je dok nije izdahnula

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. S. (76) iz okoline Lebana zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo, prenosi Telegraf.

Sumnja se da je 21. aprila ove godine u porodičnoj kući više puta fizički napao svoju sedamdesetšestogodišnju suprugu, koja je od zadobijenih povreda preminula.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Policija nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.