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POTRESNO

Novi detalji tragedije kod Višegrada: Otac ostavio oproštajno pismo prije nego što je ubio dijete i sebe

Na licu mjesta je u toku uviđaj

MUP RS: Uviđaj je u toku. MUP RS(Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

22.4.2026

Teška i potresna porodična tragedija dogodila se u okolini Višegrada, gdje je E. D. (49) sa područja Goražda usmrtio svoje dijete, a zatim izvršio samoubistvo.

Događaj se desio u selu Kabernik kod Višegrada. Prema dostupnim informacijama, E. D. je članovima porodice prethodno poslao oproštajnu poruku, nakon čega su oni odmah obavijestili Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona.

Policija je potom alarmirala Policijsku upravu Foča, čiji su službenici izašli na teren i u selu zatekli beživotna tijela E. D. i njegovog djeteta. Prema nezvaničnim informacijama, oba tijela su bila obješena, a prvi nalazi istrage ukazuju da je otac najprije usmrtio dijete, a zatim sebi oduzeo život, prenosi ATV.

E. D. je, prema dostupnim podacima, porijeklom iz okoline Višegrada, a živio je na području Goražda.

O slučaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu koje rukovodi istragom. Na licu mjesta je u toku uviđaj, nakon kojeg se očekuju detaljnije informacije.

# UBISTVO
# VIŠEGRAD
# SAMOUBISTVO
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