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ISTRAGA U TOKU

Horor u Srebreniku: Pronađena tijela muške i ženske osobe

Mjesto događaja je obezbijeđeno, a sve potrebne radnje u cilju rasvjetljavanja događaja, dokumentovanja i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja

MUP TK. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

22.4.2026

Policijski službenici Policijske stanice Srebrenik 22. aprila 2026. godine oko 18 sati zaprimili su prijavu da se u naselju Brda, na području grada Srebrenika, u dvorištu porodične kuće nalazi tijelo muške osobe bez znakova života.

- Izlaskom na mjesto događaja, u porodičnoj kući pronađeno je i tijelo ženske osobe bez znakova života - potvrdila je za portal "Avaza" portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić.

Mjesto događaja je odmah osigurano, a sve potrebne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja slučaja, dokumentovanja i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja provode istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK-a, po uputama dežurnog kantonalnog tužioca, koji rukovodi uviđajem na terenu.

Uviđaj je i dalje u toku.

# SREBRENIK
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