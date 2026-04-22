Novi detalji tragedije kod Srebrenika: Supružnici pronađeni mrtvi

Kako su naveli iz MUP-a TK, službenici Policijske stanice Srebrenik zaprimili su danas oko 18 sati prijavu da se u naselju Brda, u dvorištu porodične kuće, nalazi tijelo muške osobe bez znakova života.

- Izlaskom na mjesto događaja, u porodičnoj kući pronađeno je i tijelo ženske osobe bez znakova života. Mjesto događaja je obezbijeđeno, a sve potrebne radnje u cilju rasvjetljavanja događaja, dokumentovanja i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja, uviđaj i drugo poduzimat će, po uputama dežurnog tužioca, istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK - izjavila je glasnogovornica kantonalne policije Adnana Sprečić.

Uviđaj je u toku.