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NASELJE BRDA

Novi detalji tragedije kod Srebrenika: Supružnici pronađeni mrtvi

Uzrok smrti će naknadno biti utvrđen

MUP TK. A. Bešić / Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

M. Až.

22.4.2026

Prema nezvaničnim informacijama, u naselju Brda u Srebreniku danas su pronađena tijela supružnika.

Kako su naveli iz MUP-a TK, službenici Policijske stanice Srebrenik zaprimili su danas oko 18 sati prijavu da se u naselju Brda, u dvorištu porodične kuće, nalazi tijelo muške osobe bez znakova života.

- Izlaskom na mjesto događaja, u porodičnoj kući pronađeno je i tijelo ženske osobe bez znakova života. Mjesto događaja je obezbijeđeno, a sve potrebne radnje u cilju rasvjetljavanja događaja, dokumentovanja i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja, uviđaj i drugo poduzimat će, po uputama dežurnog tužioca, istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK - izjavila je glasnogovornica kantonalne policije Adnana Sprečić.

Uviđaj je u toku.

# SREBRENIK
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