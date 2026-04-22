Tužilaštvo se oglasilo nakon tragedije u Višegradu, gdje je muškarac ubio dvogodišnje dijete, pa onda sebe

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu naložilo je obdukciju tijela oca i djeteta koji su pronađeni mrtvi u selu Kabernik kod Višegrada, potvrđeno je za ATV. - Dežurni tužilac je na licu mjesta rukovodio uviđajem i naložio je da se poduzmu sve istražne mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Naložena je obdukcija tijela kako bi se utvrdilo tačno vrijeme i uzrok smrti - navode iz Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Prema prvim rezultatima istrage, sumnja se da je E. D. (49) iz Goražda usmrtio svoje dvogodišnje dijete, nakon čega je izvršio samoubistvo. Kako se saznaje, E. D., koji je bio razveden, prije tragedije je članovima porodice poslao oproštajnu poruku. Porodica je odmah obavijestila Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona, nakon čega su kontaktirani policijski službenici Policijske uprave Foča. Oni su izlaskom na teren u selu Kabernik zatekli beživotna tijela oca i djeteta.