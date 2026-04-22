Prve fotografije s mjesta strave u Srebreniku: Ispred ove kuće su pronađena tijela supružnika

U mjestu Brda u Srebreniku pripadnici MUP-a TK su pronašli tijelo muške i ženske osobe, a prema nezvaničnim informacijama riječ je o supružnicima.
Pripadnici MUP-a TK su postupili po prijavi građana da se u dvorištu nalazi tijelo muškarca, a onda su našli i tijelo žene.
Iz MUP-a TK u ovom trenutku nisu mogli potvrditi uzrok smrti, s obzirom uviđaj još traje.
- Mjesto događaja je odmah osigurano, a sve potrebne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja slučaja, dokumentovanja i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja provode istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, po uputama dežurnog kantonalnog tužioca, koji rukovodi uviđajem na terenu - rekla je ranije portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnan Sprečić.