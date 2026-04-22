Nesreća kod Živinica: Jedna osoba povrijeđena

Na putnom pravcu Živinice – Dubrave danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba zadobila povrede.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona potvrđeno je za portal "Avaza" da je povrijeđena osoba prevezena na liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla.

- Jedna osoba je povrijeđena i prebačena na UKC Tuzla - potvrđeno je iz policije.

Uviđaj na mjestu nesreće je završen, a više informacija o okolnostima koje su dovele do ove nezgode bit će poznato naknadno.