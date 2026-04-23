Novi detalji o tragediji u Srebreniku: Muškarac ubio suprugu, pa sebe

Stravičan slučaj koji se dogodio u Srebreniku, u naselju Brda, potresao je širu javnost u Bosni i Hercegovini, a prema nezvaničnim informacijama „Avaza“ najvjerovatnije je riječ o ubistvu i samoubistvu.
Prema našim saznanjima, muškarac je navodno usmrtio ženu, pa kako se vjeruje presudio sebi.
Kako je jučer potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijski službenici PS Srebrenik su 22.4.2026. godine, oko 18 sati zaprimili prijavu da se u naselju Brda, Grad Srebrenik u dvorištu porodične kuće nalazi tijelo muške osobe bez znakova života.
- Izlaskom na mjesto događaja, u porodičnoj kući pronađeno je i tijelo ženske osobe bez znakova života - naveli su iz policije.
- Mjesto događaja je obezbijeđeno, a sve potrebne radnje u cilju rasvjetljavanja događaja, dokumentovanja i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja, uviđaj i dr. poduzimati će (po uputama dežurnog tužioca KTTK-a, koji na mjestu događaja rukovodi uviđajem) istražitelji Sektora krim policije Uprave policije MUP TK-a. Uviđaj je u toku – naveli su iz policije.