Novi detalji o tragediji u Srebreniku: Muškarac ubio suprugu, pa sebe

Stravičan slučaj koji se dogodio u Srebreniku, u naselju Brda, potresao je širu javnost u Bosni i Hercegovini, a prema nezvaničnim informacijama „Avaza“ najvjerovatnije je riječ o ubistvu i samoubistvu.

Prema našim saznanjima, muškarac je navodno usmrtio ženu, pa kako se vjeruje presudio sebi.