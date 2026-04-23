Drama u Sarajevu: Žena dala hranu beskućniku, on je udario štakom

U Sarajevu je jučer napadnuta žena na području općine Novo Sarajevo, u Kolodvorskoj ulici, saznaje „Avaz“.

Prema izvoru „Avaza“ ova žena je, navodno željela ponuditi beskućniku hranu, međutim on ju je napao. Tim povodom obratili smo se i Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

- Žena je došla jučer oko 16 sati u PU Novo Sarajevo da prijavi da je oko podne zadobila lakšu tjelesnu povredu od strane starijeg muškarca koji je udario štakom, ortopedskim pomagalom – istakla je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Mersiha Novalić za „Avaz“.