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"AVAZ" SAZNAJE

Drama u Sarajevu: Žena dala hranu beskućniku, on je udario štakom

Žena je došla jučer oko 16 sati u PU Novo Sarajevo da prijavi da je oko podne zadobila lakšu tjelesnu povredu od strane starijeg muškarca

MUP KS. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

23.4.2026

U Sarajevu je jučer napadnuta žena na području općine Novo Sarajevo, u Kolodvorskoj ulici, saznaje „Avaz“.

Prema izvoru „Avaza“ ova žena je, navodno željela ponuditi beskućniku hranu, međutim on ju je napao. Tim povodom obratili smo se i Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

- Žena je došla jučer oko 16 sati u PU Novo Sarajevo da prijavi da je oko podne zadobila lakšu tjelesnu povredu od strane starijeg muškarca koji je udario štakom, ortopedskim pomagalom – istakla je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Mersiha Novalić za „Avaz“.

# NAPAD
# SARAJEVO
# ŽENA
# MUP KS
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