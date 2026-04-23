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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Tužilaštvo naredilo obdukciju tijela oca i djeteta koji su pronađeni mrtvi u Višegradu

Nemamo drugih informacija, samo možemo potvrditi događaj koji se desio i da je tužilac bio na licu mjesta

Policija na terenu. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

23.4.2026

Stravičan slučaj koji se dogodio u mjestu Kabernik kod Višegrada kada je muškarac iz Goražda, inicijala E. D. (49), u poslijepodnevnim satima usmrtio dvogodišnje dijete, pa presudio sebi, potresao je javnost, a Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu naložilo je obdukciju.

- Nemamo drugih informacija, samo možemo potvrditi događaj koji se desio i da je tužilac bio na licu mjesta, tako da za sve dodatne informacije obratite se Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo – rečeno je za „Avaz“ jutros iz Policijske uprave Foča.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, nema novih informacija, sem onih da je tužiteljica bila na terenu i rukovodila je uviđajem.

- Naređena su određena vještačenja uključujući obdukciju, tako da sad čekamo rezultate – potvrđeno je iz Okružnog javnog tužilaštva.

# UBISTVO
# VIŠEGRAD
# MUP RS
# OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
# SAMOUBISTVO
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