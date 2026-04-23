Tužilaštvo naredilo obdukciju tijela oca i djeteta koji su pronađeni mrtvi u Višegradu

Stravičan slučaj koji se dogodio u mjestu Kabernik kod Višegrada kada je muškarac iz Goražda, inicijala E. D. (49), u poslijepodnevnim satima usmrtio dvogodišnje dijete, pa presudio sebi, potresao je javnost, a Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu naložilo je obdukciju.

- Nemamo drugih informacija, samo možemo potvrditi događaj koji se desio i da je tužilac bio na licu mjesta, tako da za sve dodatne informacije obratite se Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo – rečeno je za „Avaz“ jutros iz Policijske uprave Foča.