Ovo je kuća gdje je Zaim nožem ubio Indiru, a onda se objesio na drvo oraha ispred kuće

Dežurni tužilac i istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK obavili su sinoć uviđaj u Srebreniku, u naselju Brda, gdje su u kasnim popodnevnim satima pronađena dva beživotna tijela supružnika Zaima Buljubašića (64) i Indire Buljubašić (58).
Beživotno tijelo žene je pronađeno u porodičnoj kući sa vidnim ubodnim i reznim povredama, najvjerovatnije nanesenim nožem, kao i sa povredama u predjelu vrata i glave.
Tijelo muškarca je pronađeno u dvorištu kuće i najvjerovatnije se radi o smrti koja je posljedica samoubistva vješanjem.
Istražitelji SKP MUP-a TK će Tužilaštvu dostaviti izvještaj sa pratećim materijalnim dokazima.
Svi tragovi pronađeni na mjestu događaja upućuju na to da se radi o ubistvu žene i nakon toga samoubistvu njenog muža.
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