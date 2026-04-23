Ovo je kuća gdje je Zaim nožem ubio Indiru, a onda se objesio na drvo oraha ispred kuće

Dežurni tužilac i istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK obavili su sinoć uviđaj u Srebreniku, u naselju Brda, gdje su u kasnim popodnevnim satima pronađena dva beživotna tijela supružnika Zaima Buljubašića (64) i Indire Buljubašić (58).

Beživotno tijelo žene je pronađeno u porodičnoj kući sa vidnim ubodnim i reznim povredama, najvjerovatnije nanesenim nožem, kao i sa povredama u predjelu vrata i glave.

Tijelo muškarca je pronađeno u dvorištu kuće i najvjerovatnije se radi o smrti koja je posljedica samoubistva vješanjem.