Ispovijest žene koju je napao beskućnik: Dala sam mu pitu i "sastavio" me po glavi, koštala me dobrota

Dramatičan slučaj dogodio se jučer na području općine Novo Sarajevo tokom dana, kada je žena napadnuta prilikom pokušaja pomoći jednom muškarcu koji je na ulici hodao sa štakom.

Nesretnu ženu njena dobrota je koštala, pa je tako on udario štakom po licu, kada mu je pošla dati hranu, misleći da je gladan.

Kako je za „Avaz“ izjavila Beba Maksumić, krenula je na posao, gdje radi u Zavodu za zaštitu radnika u saobraćaju.

- Kupila sam za ručak hranu da mogu da pojedem na poslu i vidjela sam prosjaka na štakama. Krenula sam da mu dam pitu da pojede i on je mene „sastavio“ po glavi. To su užasni udarci bili. K'o beskućnik, a ja sam se sažalila. Evo šta sad dobih. Nije mi uputio psovku, čula sam kao nešto na njemačkom da priča. To je pravi uličar, kao beskućnik. Hoćete ljudima da pomognete i na kraju ispadnete... – istakla je Maksumić.