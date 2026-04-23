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GOVORILA ZA "AVAZ"

Ispovijest žene koju je napao beskućnik: Dala sam mu pitu i "sastavio" me po glavi, koštala me dobrota

Nije mi uputio psovku, čula sam kao nešto na njemačkom da priča, rekla je Maksumić

PU Novo Sarajevo. MUP KS

Piše: Amila Ovčina

23.4.2026

Dramatičan slučaj dogodio se jučer na području općine Novo Sarajevo tokom dana, kada je žena napadnuta prilikom pokušaja pomoći jednom muškarcu koji je na ulici hodao sa štakom.

Nesretnu ženu njena dobrota je koštala, pa je tako on udario štakom po licu, kada mu je pošla dati hranu, misleći da je gladan.

Kako je za „Avaz“ izjavila Beba Maksumić, krenula je na posao, gdje radi u Zavodu za zaštitu radnika u saobraćaju.

- Kupila sam za ručak hranu da mogu da pojedem na poslu i vidjela sam prosjaka na štakama. Krenula sam da mu dam pitu da pojede i on je mene „sastavio“ po glavi. To su užasni udarci bili. K'o beskućnik, a ja sam se sažalila. Evo šta sad dobih. Nije mi uputio psovku, čula sam kao nešto na njemačkom da priča. To je pravi uličar, kao beskućnik. Hoćete ljudima da pomognete i na kraju ispadnete... – istakla je Maksumić.

Dodala je da se u tom momentu kada je napao nekako se održala da ne padne.

- Rekla sam jednoj ženi: „Možete li me odvesti samo u Zavod?“. Vjerovatno kad me je ta žena dovela u Zavod, moj kolega medicinar i vozač su me odmah transportovali na CUM, ali, druga kolegica mi kaže da sam bila u jednoj prostoriji, ja se toga ne sjećam. Zadobila sam povrede vilice, glave. Jučer sam povraćala dva-tri puta, evo i sad imam muku, povraćanje. Čekam pregled kod doktora – rekla je za „Avaz“ Maksumić, koja je ogorčena.

Kaže da se više nije u stanju hodati ulicom. Maksumić je jučer u PS Novo Sarajevo prijavila ovaj događaj, nakon što je bila na KUM-u.

Istakla je da je glava užasno boli.

# SARAJEVO
# MUP KS
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