Komšije o užasu u Srebreniku: Imali su veliku porodičnu tragediju, preminula su im djeca, niko nije slutio da će se ovako nešto desiti

U mjestu Brda kod Srebrenika jučer je Zaim Buljubašić usmrtio svoju ženu Indiru Buljubašić nožem, a onda počinio samoubistvo vješanjem na orahu koji se nalazio ispred kuće.

Kako su nam ispričale komšije, ništa nije slutilo da se ovakvo nešto može desiti.

- Bili su mirni, nisu bili skloni problemima, kao i sve druge komšije. Ništa nije slutilo da se ovakvo nešto može desiti, ali, ipak, nikad ne znaš šta se dešava u nečija četiri zida - rekao je jedan komšija za "Avaz".