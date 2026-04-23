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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Komšije o užasu u Srebreniku: Imali su veliku porodičnu tragediju, preminula su im djeca, niko nije slutio da će se ovako nešto desiti

Kćerka im je bila teško bolesna, a onda je i preminula. I sin im je umro, ispričao je jedan komšija

Sa lica mjesta - Avaz
Sa lica mjesta - Avaz
Sa lica mjesta - Avaz
Sa lica mjesta - Avaz
Sa lica mjesta - Avaz
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Piše: Evelin Trako

23.4.2026

U mjestu Brda kod Srebrenika jučer je Zaim Buljubašić usmrtio svoju ženu Indiru Buljubašić nožem, a onda počinio samoubistvo vješanjem na orahu koji se nalazio ispred kuće.

Kako su nam ispričale komšije, ništa nije slutilo da se ovakvo nešto može desiti.

- Bili su mirni, nisu bili skloni problemima, kao i sve druge komšije. Ništa nije slutilo da se ovakvo nešto može desiti, ali, ipak, nikad ne znaš šta se dešava u nečija četiri zida - rekao je jedan komšija za "Avaz".

Ispričali su nam da je porodica imala jednu veliku tragediju.

- Kćerka im je bila teško bolesna, a onda je i preminula. I sin im je umro - govori komšija koji je htio da ostane anoniman.

Prema informacijama "Avaza", Zaim Buljubašić nije ranije prijavljivan za nasilje.

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# MUP TK
# SREBRENIK
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