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TRAGEDIJA U SREBRENIKU

Tužilaštvo TK: Indira je pronađena s ubodnim ranama, ali je imala povrede i na vratu i glavi

Tužilac je po službenoj dužnosti izdao naredbu za obdukciju oba tijela

Tužilaštvo potvrdilo da je riječ o ubistvu i samoubistvu. A. Bešić / Avaz

Piše: Dženana Redžepagić

23.4.2026

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona dalo je informacije o tragediji koja je sinoć potresla Srebrenik.

- Dežurni tužilac i istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su sinoć obavili uviđaj u Srebreniku u naselju Brda gdje su pronađena beživotna tijela supružnika Zaima i Indire Buljubašić.

Beživotno tijelo žene je pronađeno unutar kuće s vidnim reznim povredama, ubodnim povredama koje su najvjerovatnije nanesene nožem, ali moram istaći i to da je žena imala i povrede u predjelu vrata i glave. Beživotno tijelo muškarca je pronađeno u dvorištu kuće. Svi dokazi i tragovi upućuju na to da je on izvršio samoubistvo vješanjem o granu drveta - kazao je portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović.

Tužilac je po službenoj dužnosti izdao naredbu za obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili tačni i pouzdani uzroci smrti i supruge i muža. U toku su i druga potrebna vještačenja i istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje se vezuju za ovu porodičnu tragediju.

- Sektor krim policije, odnosno njihovi istražitelji, će Tužilaštvu dostaviti izvještaj sa pratećim materijalnim dokazima, nakon čega će Tužilaštvo moći pouzdano donijeti zaključke o svim okolnostima koje se vezuju za ove događaje. Ono što možemo reći nakon svih pribavljenih dokaza i obavljenog uviđaja, najvjerovatnije se radilo o tome da je muž ubio svoju suprugu unutar kuće nakon čega je izvršio samoubistvo u dvorištu kuće. Međutim, kako bi donijeli konačni zaključak ispred Tužilaštva, sačekat ćemo potpuni izvještaj - poručeno je.

# UBISTVO
# TUŽILAŠTVO TK
# SAMOUBISTVO
# SREBRENIK
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