Više od 20 godina zatvora za automafiju predvođenu Markom Trifkovićem

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine u predmetu protiv optuženih Marka Trifkovića i drugih, donesena je presuda kojom su optuženi osuđeni na više od 20 godina zatvora.
Marko Trifković osuđen je na tri godine i osam mjeseci uz sporednu novčanu kaznu u iznosu od 20.000 KM.
Srećko Trifković osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, a kao sporedna novčana kazna iznos je 15.000 KM. Njegoslav Milinković je dobio 5 godina i sporednu novčanu kaznu od 10.000 maraka. Enisu Mandalu izrečena je kazna u trajanju od sedam godina, a sporedna novčana od 30.000 KM.
Sud BiH Zoranu Mirjaniću izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i osam mjeseci i sporednu novčanu kaznu u iznosu od 20.000 KM.
Miloradu Mirkoviću izrečena je kazna od godinu i šest mjeseci, uz sporednu kaznu od 5.000 KM.
Zoranu Čoboviću izrečena je kazna od godinu zatvora, a sporedna novčana kazna je 5.000 KM.
Prema navodima Tužilaštva BiH, oni su u dužem vremenskom periodu od 2011. godine do kraja 2017. godine, na području Bosne i Hercegovine, dobrovoljno postali pripadnici Grupe za organizovani kriminal u smislu člana 1. stav. 22. KZ BiH, koja je radi kontinuiranog sticanja materijalne koristi organizovana radi prethodno planiranog i dogovorenog: otuđenja skupocjenih putničkih motornih vozila ili onih čija je potražnja na tržištu povećana; iznuđivanja novca za povrat vozila njihovim vlasnicima; rastavljanja otuđenih vozila u dijelove, izmjene ili uništavanja identifikacionih oznaka na rastavljenim dijelovima, a potom prodaje tako rastavljenih dijelova, sve s namjerom prikrivanja krivičnog djela, izvršilaca, porijekla predmeta i njihovih pravih vlasnika; te krijumčarenja i prodaje otuđenih vozila na teritorij Republike Srbije, Republike Hrvatske i Crne Gore.
Dalje se navodi da su zajedno sa drugim njima poznatim licima, otuđivali vozila na području Kantona Sarajevo, Tuzlanskog Kantona, Hercegovačko-neretvanskog Kantona, Zapadno-hercegovačkog Kantona i šire, na način da su koristeći ranije otuđeno putničko motorno vozilo tzv. “Borbenjak“, na koji su prethodno postavljali lažne registarske oznake, ili drugo vozilo velike snage motora, često naoružani vatrenim oružjem, opremljeni kapama tzv. “fantomka“ ili drugim kapama kojima su prekrivali lice, te radio stanicama podešenim na službene policijske frekvencije kako bi u otklanjanju prepreka i neometanog otuđenja vozila mogli pratiti kretanje policijskih službenika, obilazili parking prostore, garaže i druga mjesta na kojima su građani ostavljali svoja vozila, da bi pronalaskom odgovarajućih putničkih motornih vozila, upotrebom podesnog alata otvarali vrata tuđih motornih vozila, a potom ih upotrebom posebne opreme tzv. “Dekodera“ ili uz korištenje „Procesora“ ranije otuđenih vozila i na druge načine stavljali u pogon.
Na osnovu člana 56. Krivičnog zakona BiH optuženima se u izrečene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.
Optuženi su oglašeni krivim što su, što su u dužem periodu od 2011. godine do kraja 2017. godine, na području Bosne i Hercegovine, dobrovoljno postali pripadnici grupe za organizovani kriminal u smislu člana 1. stav. 22. KZBiH, koja je radi kontinuiranog sticanja materijalne koristi organizovana radi prethodno planiranog i dogovorenog: otuđenja skupocjenih putničkih motornih vozila ili onih čija je potražnja na tržištu povećana; iznuđivanja novca za povrat vozila njihovim vlasnicima; rastavljanja otuđenih vozila u dijelove, izmjene ili uništavanja identifikacionih oznaka na rastavljenim dijelovima, a potom prodaje tako rastavljenih dijelova, sve s namjerom prikrivanja krivičnog djela, izvršilaca, porijekla predmeta i njihovih pravih vlasnika; te krijumčarenja i prodaje otuđenih vozila na teritoriju Republike Srbije, Republike Hrvatske i Crne Gore, pri čemu su u strukturi grupe, kao njeni pripadnici, zavisno od mjesta boravka njenih pripadnika bili podijeljeni u više grupa u sastavu od tri i više pripadnika, koje su djelovale i vršile krivična djela na teritoriji oba entiteta i više kantona unutar Federacije Bosne i Hercegovine, od kojih je svaka ova grupa u realizaciji planiranog imala unaprijed određene zadatke, a oni kao pripadnici podijeljene uloge u izvršenju zadataka, dok su u radnjama izvršenja krivičnih djela nužno bili međusobno povezani, pa je svaki od njih imao svijest i znanje o određenim zadacima drugih grupa i radnjama izvršenja krivičnih djela njenih pripadnika, pa su interesno s ciljem pribavljanja neposredne ili posredne finansijske dobiti u sastavu ovih grupa svi djelovali sporazumno i udruženo kao jedna grupa za organizovani kriminal.
Istovremeno, a na osnovu člana 283. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, optuženim Marku Trifkoviću, Srećku Trifkoviću, Njegoslavu Milinkoviću, Enisu Mandalu, Zoranu Mirjaniću, Miloradu Mirkoviću i Zoranu Čoboviću, odbijena je optužba, da su kao pripadnici grupe za organizovani kriminal, u smislu člana 250. stav 2. KZBiH, zajedno s drugim pripadnicima grupe za organizovani kriminal, počinili pojedina krivična djela opisana u odbijajućem dijelu izreke presude, odnosno pod tačkama potvrđene optužnice Tužilaštva Bosne i Hercegovine 1.6.2018.godine.
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