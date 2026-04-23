Više od 20 godina zatvora za automafiju predvođenu Markom Trifkovićem

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine u predmetu protiv optuženih Marka Trifkovića i drugih, donesena je presuda kojom su optuženi osuđeni na više od 20 godina zatvora. Marko Trifković osuđen je na tri godine i osam mjeseci uz sporednu novčanu kaznu u iznosu od 20.000 KM. Srećko Trifković osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, a kao sporedna novčana kazna iznos je 15.000 KM. Njegoslav Milinković je dobio 5 godina i sporednu novčanu kaznu od 10.000 maraka. Enisu Mandalu izrečena je kazna u trajanju od sedam godina, a sporedna novčana od 30.000 KM. Sud BiH Zoranu Mirjaniću izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i osam mjeseci i sporednu novčanu kaznu u iznosu od 20.000 KM.

Miloradu Mirkoviću izrečena je kazna od godinu i šest mjeseci, uz sporednu kaznu od 5.000 KM. Zoranu Čoboviću izrečena je kazna od godinu zatvora, a sporedna novčana kazna je 5.000 KM.

Prema navodima Tužilaštva BiH, oni su u dužem vremenskom periodu od 2011. godine do kraja 2017. godine, na području Bosne i Hercegovine, dobrovoljno postali pripadnici Grupe za organizovani kriminal u smislu člana 1. stav. 22. KZ BiH, koja je radi kontinuiranog sticanja materijalne koristi organizovana radi prethodno planiranog i dogovorenog: otuđenja skupocjenih putničkih motornih vozila ili onih čija je potražnja na tržištu povećana; iznuđivanja novca za povrat vozila njihovim vlasnicima; rastavljanja otuđenih vozila u dijelove, izmjene ili uništavanja identifikacionih oznaka na rastavljenim dijelovima, a potom prodaje tako rastavljenih dijelova, sve s namjerom prikrivanja krivičnog djela, izvršilaca, porijekla predmeta i njihovih pravih vlasnika; te krijumčarenja i prodaje otuđenih vozila na teritorij Republike Srbije, Republike Hrvatske i Crne Gore. Dalje se navodi da su zajedno sa drugim njima poznatim licima, otuđivali vozila na području Kantona Sarajevo, Tuzlanskog Kantona, Hercegovačko-neretvanskog Kantona, Zapadno-hercegovačkog Kantona i šire, na način da su koristeći ranije otuđeno putničko motorno vozilo tzv. “Borbenjak“, na koji su prethodno postavljali lažne registarske oznake, ili drugo vozilo velike snage motora, često naoružani vatrenim oružjem, opremljeni kapama tzv. “fantomka“ ili drugim kapama kojima su prekrivali lice, te radio stanicama podešenim na službene policijske frekvencije kako bi u otklanjanju prepreka i neometanog otuđenja vozila mogli pratiti kretanje policijskih službenika, obilazili parking prostore, garaže i druga mjesta na kojima su građani ostavljali svoja vozila, da bi pronalaskom odgovarajućih putničkih motornih vozila, upotrebom podesnog alata otvarali vrata tuđih motornih vozila, a potom ih upotrebom posebne opreme tzv. “Dekodera“ ili uz korištenje „Procesora“ ranije otuđenih vozila i na druge načine stavljali u pogon.