Užas u Velikoj Kladuši: Maloljetnik uhapšen zbog silovanja, druga osoba za ubistvo i pokušaj teškog ubistva

Po nalogu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas su na području općine Velika Kladuša uhapsili dvije osobe, od kojih je jedna maloljetna.

Maloljetno lice je uhapšeno zbog sumnje da je počinilo krivično djelo silovanje, a punoljetno lice zbog sumnje da je počinilo krivično djelo teško ubistvo i pokušaj teškog ubistva.

Tokom dana lica će biti predana Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona te će, nakon što budu ispitani, biti odlučeno o daljim mjerama i radnjama.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona prioritetno će poduzimati istražne radnje u cilju utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja i rasvjetljavanja svih okolnosti ovih krivičnih djela.