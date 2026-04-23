Procurili detalji ubistva i samoubistva kod Višegrada: Otac u poruci najavio ubistvo kćerke

E. D. (49) iz Goražda, koji je u selu Kabernik kod Višegrada ubio svoju dvogodišnju kćerku, a potom i sebe, prije ovog jezivog zločina ponašao se nestabilno i članovima porodice je najavio šta planira učiniti.

Nažalost, niko ga nije uspio spriječiti. Porodica je pokušala reagovati, obaviješteni su Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona i Policijska uprava Foča, ali su policijski službenici stigli prekasno. U porodičnoj kući u Kaberniku zatekli su beživotna tijela dvogodišnje djevojčice i njenog oca.

Brat pokušao spriječiti tragediju

- Kritičnog dana E. D. nije bio pri sebi… Bratu, koji živi u Sarajevu, ostavio je oproštajnu poruku u kojoj je najavio šta će učiniti. Uznemireni čovjek je pokušao sve što je mogao… Alarmirao je policiju, krenuo prema Goraždu, ali se E. D. s kćerkicom već uputio prema Kaberniku, odakle potiče - rekao je izvor za ATV.

Članovima porodice javio da je počinio zločin

Istragom Policijske uprave Foča utvrđeno je da je E. D. u Višegrad stigao oko 14 sati. Tada je nadzorna kamera snimila njegovo vozilo kako prolazi kroz crveno svjetlo na semaforu.

- Očigledno je kćerku ubio nedugo nakon dolaska u selo. Nakon toga je pojedinim članovima porodice javio da je ubio dijete, a potom je i sebi oduzeo život - naveo je izvor za ATV.

Poznanici u šoku

Mještani i poznanici navode da su u potpunom šoku i da ne mogu povjerovati da je došlo do ovakvog zločina. Opisuju ga kao mirnog čovjeka bez ranijih nasilnih ispada. Kako se saznaje, bio je razveden i razvod je teško podnio. Živio je s dvogodišnjom kćerkom, koja je imala zdravstvenih problema, dok iz prethodnog braka ima i starije dijete.

Istragu vodi Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, koje je naložilo obdukciju tijela i provođenje svih istražnih radnji radi utvrđivanja okolnosti ovog tragičnog događaja, saznaje ATV.