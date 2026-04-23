Maloljetnik romobilom udario ženu: Nesretna 67-godišnjakinja zadobila teže tjelesne povrede

Na Kamberovića polju u Zenici u utorak poslijepodne dogodila se nesvakidašnja nesreća u kojoj je teže povrijeđena starija žena nakon što ju je udario maloljetnik koji je upravljao električnim romobilom.

Prema informacijama policije, incident se desio oko 14:50 sati na pješačkoj stazi kojom svakodnevno prolazi veliki broj građana. Maloljetni P. H. iz Zenice, vozeći električni romobil, udario je pješakinju H. I. (1959), također iz Zenice.

Iz nadležnih službi navode da je do kontakta došlo na dijelu staze koji je isključivo namijenjen pješacima, javlja Hayat.

Teške povrede

Povrijeđena žena je odmah nakon nesreće prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su joj ljekari konstatovali teške tjelesne povrede.

Nakon ovog slučaja na društvenim mrežama otvorena je rasprava o sve češćim nezgodama u kojima učestvuju električni romobili, posebno u zonama kretanja pješaka.

Policija dokumentuje slučaj

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji su obavili uviđaj i poduzeli mjere na dokumentovanju krivičnog djela "ugrožavanje javnog saobraćaja". Dalji postupak bit će vođen u skladu sa zakonom, s obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi.

Iako se ovakvi slučajevi često tretiraju kao nesreće, stručnjaci upozoravaju da je potrebno jasnije zakonski regulisati upotrebu električnih romobila kako bi se spriječile slične situacije u budućnosti.