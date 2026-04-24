Kantonalni sud danas donosi prvostepenu presudu u slučaju Džene Gadžun

Kantonalni sud u Sarajevu će danas u 10 sati donijeti prvostepenu presudu u predmetu koji se vodi zbog smrti Džene Gadžun.

Optužnica je podignuta u junu 2023. godine, iste godine je počelo i suđenje, a proces je trajao skoro tri godine. U predmetu je optuženo troje ljekara: Suad Rožajac, Nina Jovanović i Jasmina Halimić.

Suad Rožajac je optužen za teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi i krivično djelo nesavjesno liječenje, dok su Nina Jovanović i Jasmina Halimić optužene za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Slučaj djevojčice Džene iz Kaknja potresao je javnost u novembru 2021. godine, a nekoliko puta su organizovani i protesti na kojima su roditelji upućivali zahtjeve vlastima, sudu i tužilaštvu.

Tužilaštvo tvrdi da su propusti tokom operacije u privatnoj ordinaciji doveli do smrti djevojčice.

- Iz svih navedenih dokaza proizilazi da su propusti koji su u vezi s nastankom pogoršanja stanja i smrti pacijenta na strani anesteziologa koji je u kritičnom trenutku bio na čelu hirurškog tima. Primijenio je očigledno neprikladno sredstvo na način da je propustio pravovremeno uočiti znakove te tokom anestezije postaviti elektrode radi provođenja monitoringa i mjeriti parcijalni pritisak radi preciznog monitoringa ventilacije, kao i pratiti saturaciju hemoglobina - naveli su iz Tužilaštva KS tokom iznošenja završne riječi.

Tužilaštvo dodaje da je nastupila hipoksija takvog intenziteta da je dovela do oštećenja važnih centara te da je djevojčica preminula šest dana nakon operacije.

Tužiteljica Maja Pašić je navela da je operativnom zahvatu prisustvovala i medicinska sestra u penziji bez dozvole za rad. Tvrdila je da su korišteni mjerni uređaji koji nisu u skladu s pravilnikom te da anesteziološka mašina nije bila cjelovita i da nije bila u skladu s pravilnikom.

S druge strane, optuženi tvrde da nisu krivi i zatražili su oslobađajuće presude. Advokat prvooptuženog Suada Rožajca, Alen Nakić, na samom početku iznošenja završnih riječi kazao je da u ovom postupku nisu osigurana prava na pravičan postupak.

Tokom iznošenja završnih riječi, Nakić je istakao da se nada da će "odluka suda biti glas zakona, a ne pritiska javnosti i slika koje su stvarali mediji i pojedini nosioci funkcija".

Advokat drugooptužene Nine Jovanović, Damir Koldžo, na početku iznošenja završnih riječi kazao je kako se ovaj predmet odvijao u intenzivnom medijskom okruženju te da doktorica Jovanović nije prekršila pravila struke.