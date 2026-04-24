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KANTONALNI SUD

Rožajac, Halimić i Jovanović osuđeni na ukupno 17 godina i šest mjeseci zbog smrti male Džene Gadžun

Propusti tokom operacije u privatnoj ordinaciji doveli do smrti djevojčice

Roditelji Džene Gadžun - Avaz
Rožajac, Jovanović i Halimić - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Piše: Amila Ovčina

24.4.2026

Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvostepenu presudu u slučaju Džene Gadžun protiv optuženih Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić pa su tako osuđeni na 17 godina i šest mjeseci.

Suad Rožajac dobio je 10 godina zatvorske kazne, Nina Jovanović 4 godine i šest mjeseci, a Jasmina Halimić tri godine zatvora.

Suad Rožajac je osuđen za teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi i krivično djelo nesavjesno liječenje, dok su Nina Jovanović i Jasmina Halimić osuđene za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Slučaj djevojčice Džene iz Kaknja potresao je javnost u novembru 2021. godine, a nekoliko puta su organizovani i protesti na kojima su roditelji upućivali zahtjeve vlastima, sudu i tužilaštvu.

Tužilaštvo tvrdi da su propusti tokom operacije u privatnoj ordinaciji doveli do smrti djevojčice. 

Na ovu presudu  postoji mogućnost žalbe.

# NINA JOVANOVIĆ
# DŽENA GADŽUN
# SUAD ROŽAJAC
# JASMINA HALIMIĆ
# PRVOSTEPENA PRESUDA
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