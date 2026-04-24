Video / Pogledajte izricanje presude ljekarima za smrt male Džene Gadžun

Kantonalni sud u Sarajevu osudio je Suada Rožajca, Ninu Jovanović i Jasminu Halimić na 17 i po godina zatvora za smrt male Džene Gadžun.

Rožajac je osuđen na 10 godina zatvorske kazne, Nina Jovanović na četiri i po, a Jasmina Halimić na tri.

Suad Rožajac je osuđen za teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi i krivično djelo nesavjesno liječenje, dok su Nina Jovanović i Jasmina Halimić osuđene za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Slučaj djevojčice Džene iz Kaknja potresao je javnost u novembru 2021. godine, a nekoliko puta su organizovani i protesti na kojima su roditelji upućivali zahtjeve vlastima, sudu i tužilaštvu.

Tužilaštvo tvrdi da su propusti tokom operacije u privatnoj ordinaciji doveli do smrti djevojčice. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.