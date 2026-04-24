Određen jednomjesečni pritvor Vehidu Muriću: Ubio trojicu kolega molera zbog duga

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici danas je odredio pritvor do 30 dana osumnjičenom za trostruko ubistvo u Podgorici na Starom aerodromu Vehidu Muriću, pišu Vijesti.me.

U rješenju se navodi da se pritvor određuje zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti od uticaja na svjedoke.

Dvadesetpetogodišnji Murić u ponedjeljak veče je, kako se sumnja, ubio tri osobe u Podgorici, a zatim otišao u rodno Rožaje i pojavio se na vratima porodične kuće i majci rekao da je počinio zločin.

Murić je, prema zvaničnom saopštenju Uprave policije, hladno oružje potegao nakon razmirica sa trojicom ubijenih - braćom Denisom (28) i Nezrinom Hot (35) iz Rožaja i Kenanom Miraljemovićem iz Novog Pazara...

Nešto poslije 20 sati u utorak iz Uprave policije saopšteno je da je Murić uhapšen u centru te opštine na sjeveru Crne Gore. Jedan od izvora lista Vijesti.me kazao je da su se četvorica molera posvađali zbog duga. Iz Uprave policije zvanično su saopštili da su ubistvu, u kojem je korišćeno hladno oružje, prethodile “lične razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog.”