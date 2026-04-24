Muamer Drapić nakon izricanja presude u slučaju Džene Gadžun: "Sutra kad im ukinu zabranu rada ubit će drugo dijete"

Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvostepenu presudu u slučaju Džene Gadžun protiv optuženih Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić, a medijima se nakon izricanja obratio otac Džejle Drapić.

- Mala satisfakcija. Ja mislim da su svi trebali maksimalne kazne dobiti, da im trajno uzmu licence, zabrani rad jer sutra kad im ukinu zabranu ubit će drugo dijete. To su nesavjesni ljekari i radi se za pare, ne za dobrobit pacijenta. Sud je trebao izreći mnogo strožije kazne - kazao je Muamer Drapić.