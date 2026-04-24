Horor kakav se ne pamti: Maloljetnik silovao trudnu sestru s poteškoćama u razvoju, majka je bacila s balkona, stradalo nerođeno dijete

Po nalogu Tužilaštva Unsko-sanskog kantona pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jučer su na području općine Velika Kladuša uhapsili dvije osobe, od kojih je jedna maloljetna.

Maloljetnik je osuđen za krivično djelo silovanje, a punoljetna osoba za ubistvo i pokušaj ubistva.

Kako saznaje portal "Avaza", punoljetna osoba je majka od maloljetnika.

Prema nezvaničnim informacijama "Avaza" od izvora bliskog istrazi, maloljetnik se tereti za silovanje trudne sestre koja ima poteškoće u razvoju.

Njegova majka se tereti za ubistvo i pokušaj ubistva te iste osobe s poteškoćama u razvoju, tačnije svoje kćerke.

Naime, ona se tereti da je s balkona bacila svoju kćerku, a tom prilikom je stradalo njeno nerođeno dijete. Žrtva silovanja je bila u poodmakloj fazi trudnoće.