Amila i Muris Gadžun: Sa ovom presudom možemo spasiti drugu djecu, da su im dali doživotnu kaznu, nama Dženu ne bi vratili

Roditelji malene Džene Gadžun obratili su se medijima nakon izricanja presude ljekarima te su istaknuli da je dokazano ono što su govorili od početka, a to je da su osuđeni doktori odgovorni za smrt njihovog djeteta.

Dženina majka Amila Gadžun istakla je da su uspjeli u naumu da spase drugu djecu.

- Da je doživotna, nama Dženu ne može vratiti, ali sa ovom presudom možemo spasiti drugu djecu i to nam je bio cilj ove četiri godine - rekla je ona.

Dodala je da je dokazano ono šta su govorili od početka, da doktori nisu uradili svoj posao kako treba.

- Mi se u medicinske stvari ne razumijemo. Šta god da su rekli, mi bismo učinili za svoje dijete da ga spasimo. Oni su krivi što nisu uradili svoj posao kako treba - objasnila je.