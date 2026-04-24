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RODITELJI DŽENE GADŽUN

Amila i Muris Gadžun: Sa ovom presudom možemo spasiti drugu djecu, da su im dali doživotnu kaznu, nama Dženu ne bi vratili

Amila je dodala da su oni kao roditelji optuživani da su zanemarivali svoje dijete što je ovom presudom odbačeno

Muris i Amila Gadžun. B. Sprečo / Avaz

Piše: Benjamin Sprečo

24.4.2026

Roditelji malene Džene Gadžun obratili su se medijima nakon izricanja presude ljekarima te su istaknuli da je dokazano ono što su govorili od početka, a to je da su osuđeni doktori odgovorni za smrt njihovog djeteta.

Dženina majka Amila Gadžun istakla je da su uspjeli u naumu da spase drugu djecu.

- Da je doživotna, nama Dženu ne može vratiti, ali sa ovom presudom možemo spasiti drugu djecu i to nam je bio cilj ove četiri godine - rekla je ona.

Dodala je da je dokazano ono šta su govorili od početka, da doktori nisu uradili svoj posao kako treba.

- Mi se u medicinske stvari ne razumijemo. Šta god da su rekli, mi bismo učinili za svoje dijete da ga spasimo. Oni su krivi što nisu uradili svoj posao kako treba - objasnila je.

Muris Gadžun, Dženin otac je istakao da su mu osjećanja pomješana, od tuge do sreće, ali je samo bitno da je utvrđeno da su doktori krivi za smrt njegovog djeteta.

- Drago mi je što je došlo do ovoga. Da su dali doživotnu, malo je, jer Dženu niko ne može vratiti, ali mi je srcu lakše. Ne mogu opisati koliko mi je drago. Dokazalo se da su krivi - kazao je on.

Amila je dodala da su oni kao roditelji optuživani da su zanemarivali svoje dijete što je ovom presudom odbačeno.

- Mi smo optuživani da nismo vodili računa o svom djetetu. To je bila najteža riječ koju smo čuli tokom ove četiri godine, da nismo vodili računa o djetetu - rekla je Amila.

# AMILA GADŽUN
# MURIS GADŽUN
# DŽENA GADŽUN
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