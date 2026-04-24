Faćo u sudnici: Mogu se sam braniti, nisam ja htio ubiti Ajdina Brkovića, nego su mene htjeli ubiti

U Općinskom sudu u Sarajevu u predmetu protiv optuženog Amira Pašića Faće danas su svjedočila dva svjedoka Ajdin Brković i Matea Živanov. Na ročištu se opet nije pojavio advokat Pašića, te je sam sebe branio pred sudom. Sutkinja je istakla da je iskomunicirala sa kancelarijom Nikice Gržića, te je rečeno da je on na putu. Sam se branio - Ja sam akademski toliko jak. Ja ću se sam braniti. Koliko mognem, zastupat ću se – rekao je Pašić na samom početku ovog ročišta.

Danas je otvoren glavni pretres u predmetu protiv Pašića, shodno optužnici koja je potvrđena 15.12.2025. godine, a vezano za krivično djelo „Ugrožavanje sigurnosti“. Pročitani su lični podaci Pašića, koje je potvrdio. - Meni ne treba branioc, ali eto mogu se ja od njih braniti – rekao je. Upućivanje prijetnji Potom se obratio tužilac Stefan Kovačević koji je istakao da je riječ o optužnici podignutoj 27.11.2025. godine, u kojoj se, između ostalog, navodi da je Pašić u određenom periodu od 2023. do 2024. godine na TikToku kreirao dva korisnička računa i izrekao prijeteće riječi upućene Ajdinu Brkoviću. U tom sadržaju se navodi: „Neće tebi pomoći ni SNSD, ni SDA...Ubit ću te djece mi...“.