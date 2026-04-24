Faćo u sudnici: Mogu se sam braniti, nisam ja htio ubiti Ajdina Brkovića, nego su mene htjeli ubiti

U Općinskom sudu u Sarajevu u predmetu protiv optuženog Amira Pašića Faće danas su svjedočila dva svjedoka Ajdin Brković i Matea Živanov.
Na ročištu se opet nije pojavio advokat Pašića, te je sam sebe branio pred sudom.
Sutkinja je istakla da je iskomunicirala sa kancelarijom Nikice Gržića, te je rečeno da je on na putu.
Sam se branio
- Ja sam akademski toliko jak. Ja ću se sam braniti. Koliko mognem, zastupat ću se – rekao je Pašić na samom početku ovog ročišta.
Danas je otvoren glavni pretres u predmetu protiv Pašića, shodno optužnici koja je potvrđena 15.12.2025. godine, a vezano za krivično djelo „Ugrožavanje sigurnosti“.
Pročitani su lični podaci Pašića, koje je potvrdio.
- Meni ne treba branioc, ali eto mogu se ja od njih braniti – rekao je.
Upućivanje prijetnji
Potom se obratio tužilac Stefan Kovačević koji je istakao da je riječ o optužnici podignutoj 27.11.2025. godine, u kojoj se, između ostalog, navodi da je Pašić u određenom periodu od 2023. do 2024. godine na TikToku kreirao dva korisnička računa i izrekao prijeteće riječi upućene Ajdinu Brkoviću.
U tom sadržaju se navodi: „Neće tebi pomoći ni SNSD, ni SDA...Ubit ću te djece mi...“.
Tužilac je naveo da je Brković imao osjećaj straha. Pašić je izjavio da je razumio optužnicu, te da nije prijetio, a potom je iznio uvodne riječi.
- Nismo nikog htjeli dirati, ubiti, odnosno ja, ja sam lice koje je trebalo biti ubijeno – izjavio je Pašić.
Potom su pristupili svjedoci Brković, pa onda Živanov u odvojenom svjedočenju.
"Plasiranje gnusnih laži"
Brković je izjavio da je IT tehničar po struci, te dao lične podatke. Izjavio je da Pašića nije poznavao sve do momenta kada je počelo sve, aludirajući na vrijeđanje putem društvenih mreža.
Tužilac ga je upitao da li poznaje Pašića, na šta Brković odgovara da ga je upoznao 2023. kada je sve počelo.
- Prijavljivao sam više puta. Krajem 2023. godine online se susrećem s dotičnim, kojeg ne poznajem. Počinje da plasira gnusne laži o kompaniji na čijem sam čelu, o mojoj ženi, djeci, majci – rekao je Brković, dodajući da se takav sadržaj upućen njemu širi putem društvenih mreža.
Ističe da je dobio prijetnje putem videosnimaka.