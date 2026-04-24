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UGROŽAVANJE SIGURNOSTI

Brković: Zbog Faćinih pressica sam se odselio iz BiH, nisam mogao biti s djecom; Faćo: Poznaješ li Miladina i Jasiku koji su pucali na mene?

Slažeš li se ako kažem da si ti pobio dosta ljudi, upitao je Pašić Brkovića

Faćo i Brković. A. Ovčina / Avaz - Instagram

Piše: Amila Ovčina

24.4.2026

U Općinskom sudu u Sarajevu održano je ročište protiv optuženog Amira Pašića Faće za ugrožavanje sigurnosti Ajdina Brkovića.

Danas je svjedočio oštećeni Ajdin Brković.

- Govorio mi je kako će mi stati u kraj, kako se on mene boji, da me sanja. Prijavljivao sam to dok sam bio u državi i morao sam da odem. Otišao sam van države. Na početku sam ovdje uvijek bio s prijateljima da nisam sam - kaže Brković, koji je izjavio da zbog ovih prijetnji nije bio sa djecom svojom, jer nije bilo sigurno da budu zajedno, nakon čega se potom, odselio.

Kaže kako je Pašićeve prijetnje ozbiljno shvatao.

- Takva osoba ima podeblji kriminalni dosje – kaže, aludirajući na Pašića.

Pominjanje članova porodice

Upitan je da li su se pominjali članovi porodice, na šta je Brković izjavio da su mu se na društvenim mrežama pominjali majka, rahmetli dedo, djeca, supruga, te da su svi bili meta ismijavanja. Poručio je da je firma na čijem je čelu zbog toga pretrpjela milionske gubitke.

- Jako je teško izračunati koliko smo u gubicima. Imali smo odliv uposlenika, probleme s bankama, štete su bile milionske – kaže Brković danas.

Potom je sutkinja dala priliku optuženom za ispitivanje svjedoka.

- Mi se ne poznajemo je l' tako? Da li postoji povod što sam to radio? Je li koristoljublje? Jesam li tražio koristoljublje – upitao je Pašić.

Poznat 40 godina

- Direktno ne, ali ima više načina. Direktno ne – kaže Brković.

- Koji je razlog – upitao je Pašić.

- Tvoj publicitet. Iskoristio je moje ime, jer nije bio praćen – kaže Brković.

- Ja sam poznat 40 godina, otkad sam se rodio – izjavio je Pašić.

- Slažeš li se ako kažem da si ti pobio dosta ljudi – upitao je Pašić Brkovića, prilikom čega je punomoćnik Brkovića, Tarik Bahto prigovorio.

- Ne možete to tako pitati svjedoka – rekla je sutkinja Đenana Sipović.

- Skidani su ljudi s dijagnoza. Meni je ovaj čovjek nebitan. Da li ti je poznato ime Jasika Sulejman i drugo ime, ne mogu da se sjetim – rekao je Pašić.

Pucano na Pašića

Tužilac je prigovorio navodeći da je pitanje izvan okvira.

- Ti ljudi su pokušali da me ubiju. Jasika, Miladin Ibro – rekao je Pašić.

- Poznajem ih iz grada. To su ljudi poznati svima – rekao je Brković.

- Znaš li da je pucano na mene – upitao je Pašić, te je Brković odgovorio da je o tome upoznat iz medija.

- Čajevi, proizvodi vaši su fuš. Poslije ću obrazložiti povod. On se mene ne treba bojati, niti ga ganjam, niti sam ga ganjao – kaže Pašić.

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# AMIR PAŠIĆ FAĆO
# AJDIN BRKOVIĆ
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