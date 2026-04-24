Brković: Zbog Faćinih pressica sam se odselio iz BiH, nisam mogao biti s djecom; Faćo: Poznaješ li Miladina i Jasiku koji su pucali na mene?

U Općinskom sudu u Sarajevu održano je ročište protiv optuženog Amira Pašića Faće za ugrožavanje sigurnosti Ajdina Brkovića.

Danas je svjedočio oštećeni Ajdin Brković.

- Govorio mi je kako će mi stati u kraj, kako se on mene boji, da me sanja. Prijavljivao sam to dok sam bio u državi i morao sam da odem. Otišao sam van države. Na početku sam ovdje uvijek bio s prijateljima da nisam sam - kaže Brković, koji je izjavio da zbog ovih prijetnji nije bio sa djecom svojom, jer nije bilo sigurno da budu zajedno, nakon čega se potom, odselio.

Kaže kako je Pašićeve prijetnje ozbiljno shvatao.

- Takva osoba ima podeblji kriminalni dosje – kaže, aludirajući na Pašića.

Pominjanje članova porodice

Upitan je da li su se pominjali članovi porodice, na šta je Brković izjavio da su mu se na društvenim mrežama pominjali majka, rahmetli dedo, djeca, supruga, te da su svi bili meta ismijavanja. Poručio je da je firma na čijem je čelu zbog toga pretrpjela milionske gubitke.

- Jako je teško izračunati koliko smo u gubicima. Imali smo odliv uposlenika, probleme s bankama, štete su bile milionske – kaže Brković danas.

Potom je sutkinja dala priliku optuženom za ispitivanje svjedoka.

- Mi se ne poznajemo je l' tako? Da li postoji povod što sam to radio? Je li koristoljublje? Jesam li tražio koristoljublje – upitao je Pašić.

Poznat 40 godina

- Direktno ne, ali ima više načina. Direktno ne – kaže Brković.

- Koji je razlog – upitao je Pašić.

- Tvoj publicitet. Iskoristio je moje ime, jer nije bio praćen – kaže Brković.