Uposlenica FUP-a svjedočila protiv Faće, on poručio: Imam traume od nje, previše je blijeda

U Općinskom sudu u Sarajevu održano je ročište protiv Amira Pašića Faće za ugrožavanje sigurnosti Ajdina Brkovića, a svjedočila je Matea Živanov, uposlenica FUP-a. Podsjećamo, Živanov je svjedočila protiv Pašića i u predmetu za psihičko nasilje putem informacionih tehnologija. - Ja imam traume od nje. Mislim da je previše blijeda – rekao je Pašić o Živanov.

Živanov je izjavila da je magistar Sigurnosnih i mirovnih studija te da Pašića ne poznaje lično, već samo kroz posao, te da ga je jednom ispitivala. Tužilac je upitao koje je radnje poduzimala kao policijski službenik. - Niz radnji, analizu spornog snimka – rekla je Živanov. Potom je prisutnima u sudnici pušten snimak u kojem Pašić govori i obraća se Brkoviću. Živanov je izjavila da je ovaj snimak priložen uz krivičnu prijavu. Oštećeni je priložio videozapis. - Šta je ovdje sporno – upitao je Pašić, prilikom čega ga sutkinja prekida kazavši da se sprovode dokazi.