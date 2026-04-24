Uposlenica FUP-a svjedočila protiv Faće, on poručio: Imam traume od nje, previše je blijeda

U Općinskom sudu u Sarajevu održano je ročište protiv Amira Pašića Faće za ugrožavanje sigurnosti Ajdina Brkovića, a svjedočila je Matea Živanov, uposlenica FUP-a.
Podsjećamo, Živanov je svjedočila protiv Pašića i u predmetu za psihičko nasilje putem informacionih tehnologija.
- Ja imam traume od nje. Mislim da je previše blijeda – rekao je Pašić o Živanov.
Živanov je izjavila da je magistar Sigurnosnih i mirovnih studija te da Pašića ne poznaje lično, već samo kroz posao, te da ga je jednom ispitivala.
Tužilac je upitao koje je radnje poduzimala kao policijski službenik.
- Niz radnji, analizu spornog snimka – rekla je Živanov.
Potom je prisutnima u sudnici pušten snimak u kojem Pašić govori i obraća se Brkoviću. Živanov je izjavila da je ovaj snimak priložen uz krivičnu prijavu. Oštećeni je priložio videozapis.
- Šta je ovdje sporno – upitao je Pašić, prilikom čega ga sutkinja prekida kazavši da se sprovode dokazi.
- Šta ste utvrdili snimkom – upitao je tužilac svjedokinju.
- Prilikom analize videosnimka utvrdili smo da Amir Pašić se obraća direktno gledajući u kameru, Brkoviću – kaže Živanov, pomenuvši da Pašić govori kako Brković finansira SNSD i da ima patološki strah od istog.
Pašić se potom obratio.
- Pošto radite u Federalnom MUP-u, jeste li poduzeli išta kad čujete da je Ramo Isak ukrao 14 miliona? Čovjek me pokušava ubiti. Branit ću se. Čovjek truje ljude i to je dokazano. Da li imate krivičnu prijavu – izjavio je Pašić.
- Ne možete to pitati. Svjedokinja je pozvana na okolnosti videosnimka – izjavila je sutkinja.
- Ako sam ja prijavio, ovaj čovjek nije ispitan. Ja sam prijavio policiji. Niko ništa. Imam patološke strahove od ovog čovjeka. Ja ne znam od čega da se branim. Rekao sam „ako te vidim, možda te nikad ne vidim – zaključio je Pašić.