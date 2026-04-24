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BRDA KOD SREBRENIKA

Poznat termin dženaze Zaimu Buljubašiću koji je ubio suprugu pa se objesio

Ukop će se obaviti na mezarju na Brdima, gdje će biti klanjana dženaza

Ukop će se obaviti na mezarju na Brdima. Facebook

M. Až.

24.4.2026

U mjestu Brda kod Srebrenika u srijedu je Zaim Buljubašić usmrtio svoju suprugu Indiru Buljubašić nožem, a potom počinio samoubistvo vješanjem na drvetu koje se nalazilo ispred porodične kuće.

Beživotno tijelo žene pronađeno je u kući s vidljivim ubodnim i reznim povredama, najvjerovatnije nanesenim nožem, kao i povredama u predjelu vrata i glave. Tijelo muškarca pronađeno je u dvorištu, a prema prvim informacijama riječ je o samoubistvu vješanjem.

Dženaza Zaimu Buljubašiću bit će obavljena u subotu, s polaskom ispred kuće žalosti na Brdima u 14:00 sati. Ukop će se obaviti na mezarju na Brdima, gdje će biti klanjana dženaza.

# SREBRENIK
# ZAIM BULJUBAŠIĆ
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