Poznat termin dženaze Zaimu Buljubašiću koji je ubio suprugu pa se objesio

U mjestu Brda kod Srebrenika u srijedu je Zaim Buljubašić usmrtio svoju suprugu Indiru Buljubašić nožem, a potom počinio samoubistvo vješanjem na drvetu koje se nalazilo ispred porodične kuće.

Beživotno tijelo žene pronađeno je u kući s vidljivim ubodnim i reznim povredama, najvjerovatnije nanesenim nožem, kao i povredama u predjelu vrata i glave. Tijelo muškarca pronađeno je u dvorištu, a prema prvim informacijama riječ je o samoubistvu vješanjem.

Dženaza Zaimu Buljubašiću bit će obavljena u subotu, s polaskom ispred kuće žalosti na Brdima u 14:00 sati. Ukop će se obaviti na mezarju na Brdima, gdje će biti klanjana dženaza.