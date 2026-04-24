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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Tragedija na putu Jajce-Donji Vakuf: U sudaru automobila i motocikla poginula žena

Na mjestu suvozača je također bila holandska državljanka J.M.T.H., rođena 1963. godine, koja je tom prilikom smrtno stradala, rečeno je za "Avaz"

Nesreća se dogodila danas. Jajce online

Piše: Amila Ovčina

24.4.2026

Ženska osoba danas je poginula u stravičnoj nesreći koja se dogodila na magistralnoj cesti Jajce-Donji Vakuf kod mjesta Vinac.

Kako je potvrđeno za „Avaz“ iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona, 24.04.2026. u 14:00 sati, Dežurni operativni PS Jajce je zaprimio telefonsku prijavu od strane lica S.L. rođen '52. godine iz Jajca koji je tom prilikom prijavio da se u naselju Vinac, na magistralnom putu M5 pravac Donji Vakuf-Jajce, u mjestu Vinac dogodila saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovali s jedne strane putničko motorno vozilo Golf 3 kojim je upravljao H.K. '49. godište i motocikl kojim je upravljao holandski državljanin H.A.A.J., rođen 1958. godine, koji je tom prilikom zadobio lake tjelesne ozljede.

- Na mjestu suvozača je također bila holandska državljanka J.M.T.H., rođena 1963. godine, koja je tom prilikom smrtno stradala. Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Travnik, uviđajne mjere i radnje su izvršili policijski službenici Odsjek kriminalističke policije Policijske uprave Jajce – rečeno je za „Avaz“ iz MUP-a SBK.

Saobraćaj tokom uviđaja odvijao se naizmjenično jednom saobraćajnom trakom.

# MUP SBK
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# JAJCE-DONJI VAKUF
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