Tragedija na putu Jajce-Donji Vakuf: U sudaru automobila i motocikla poginula žena

Ženska osoba danas je poginula u stravičnoj nesreći koja se dogodila na magistralnoj cesti Jajce-Donji Vakuf kod mjesta Vinac.

Kako je potvrđeno za „Avaz“ iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona, 24.04.2026. u 14:00 sati, Dežurni operativni PS Jajce je zaprimio telefonsku prijavu od strane lica S.L. rođen '52. godine iz Jajca koji je tom prilikom prijavio da se u naselju Vinac, na magistralnom putu M5 pravac Donji Vakuf-Jajce, u mjestu Vinac dogodila saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovali s jedne strane putničko motorno vozilo Golf 3 kojim je upravljao H.K. '49. godište i motocikl kojim je upravljao holandski državljanin H.A.A.J., rođen 1958. godine, koji je tom prilikom zadobio lake tjelesne ozljede.

- Na mjestu suvozača je također bila holandska državljanka J.M.T.H., rođena 1963. godine, koja je tom prilikom smrtno stradala. Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Travnik, uviđajne mjere i radnje su izvršili policijski službenici Odsjek kriminalističke policije Policijske uprave Jajce – rečeno je za „Avaz“ iz MUP-a SBK.

Saobraćaj tokom uviđaja odvijao se naizmjenično jednom saobraćajnom trakom.