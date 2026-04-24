Video / "Avaz" otkriva: Ovo je mjesto gdje je muškarac ubio svoje dijete, pa sebi presudio, nije ga slučajno odabrao!

Nezampćena tragedija desila se prije dva dana u mjestu Kabernik kod Višegrada, kada je muškarac E. D. (identitet poznat redakciji), usmrtio svoje dvogodišnje dijete, a onda presudio sebi.

Muškarac je živio u Goraždu, a Kabernik je bilo njegovo rodno mjesto.

Iako se pojavila informacija da se opredijelio za ovo mjesto zato što je tu imao kuću, ta informacija nije tačna.

Od te kuće su ostale samo ruševine, a glavni motiv bi upravo trebala biti nepristupačnost terena i činjenica da u krugu od nekoliko kilometara se nalazi svega jedna naseljena kuća.

Put do kuće je katastrofalan, težak i jedva pristupačan, a kako on izgleda objavit ćemo u narednom tekstu. Praktično cijelo selo je zaraslo u šumu.

U Višegradu smo saznali da je ubica nekoliko dana prije jezivog zločina tu boravio s prijateljima, da su čak i roštiljali. Ništa nije slutilo da će se ovakvo nešto desiti.

Mještani Višegrada nam kažu da ne pamte ovakav slučaj u prethodnim godinama.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je objesio svoje dijete, a onda se i on objesio.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.