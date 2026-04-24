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SREBRENIK

Poznat termin dženaze Indiri Buljubašić koju je ubio suprug

Dženaza Indiri Buljubašić bit će obavljena u subotu

Dženaza Indiri Buljubašić bit će obavljena u subotu. Facebook

M. Až.

24.4.2026

U mjestu Brda kod Srebrenika u srijedu je Zaim Buljubašić usmrtio svoju suprugu Indiru Buljubašić nožem, nakon čega je počinio samoubistvo vješanjem na drvetu koje se nalazilo ispred porodične kuće.

Podsjećamo, beživotno tijelo Indire Buljubašić pronađeno je u kući s vidljivim ubodnim i reznim povredama, najvjerovatnije nanesenim nožem, kao i povredama u predjelu vrata i glave.

Dženaza Indiri Buljubašić bit će obavljena u subotu, a polazak je ispred kuće sestre Zlate Mujkić na Brdima u 17:00 sati. Ukop i klanjanje dženaze obavit će se na mezarju Brda.

# SREBRENIK
# INDIRA BULJUBAŠIĆ
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