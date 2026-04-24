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U RAZMAKU OD 100 METARA

Dvije nesreće kod Jablanice: Nastale velike gužve, jedna osoba povrijeđena

Prva nesreća dogodila se u naselju Lendava, gdje su se sudarili motociklista i putničko vozilo

Nesreće kod Jablanice. Crna Hronika

M. Až.

24.4.2026

U Jablanici su danas u razmaku od svega stotinjak metara zabilježene dvije saobraćajne nesreće, što je dovelo do velikih gužvi i usporenog odvijanja saobraćaja.

Prva nesreća dogodila se u naselju Lendava, gdje su se sudarili motociklista i putničko vozilo. Motociklista je prevezen u Dom zdravlja u Jablanici, gdje su mu ljekari konstatovali lakše tjelesne povrede.

U drugom sudaru, koji se desio nedaleko od prvog mjesta nesreće, pričinjena je samo materijalna šteta, potvrdila je Ilijana Miloš, glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Zbog policijskog uviđaja saobraćaj se na ovoj dionici odvija naizmjenično, jednom trakom, što je izazvalo velike zastoje i formiranje kolona vozila.

# JABLANICA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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