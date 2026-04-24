Nesreća u Tuzli: Sudarili se automobil i motocikl, jedna osoba povrijeđena

U Tuzli je danas došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali putnički automobil i motocikl.

Kako je potvrđeno za portal „Avaza“ iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u nesreći je jedna osoba povrijeđena.

Mjesto nesreće . Avaz Mjesto nesreće . Avaz