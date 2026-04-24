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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Nesreća u Tuzli: Sudarili se automobil i motocikl, jedna osoba povrijeđena

Na mjestu nesreće u toku je policijski uviđaj

Nesreća u Tuzli. Avaz

A. B.

24.4.2026

U Tuzli je danas došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali putnički automobil i motocikl.

Kako je potvrđeno za portal „Avaza“ iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u nesreći je jedna osoba povrijeđena.

Mjesto nesreće. Avaz

- Povrijeđena osoba je prevezena na Univerzitetski klinički centar Tuzla - naveli su iz Operativnog centra MUP-a TK.

Na mjestu nesreće u toku je policijski uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzrocima sudara.

# NESREĆA
# TUZLA
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