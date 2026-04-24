Video / Rekonstrukcija: Ovim putem se kretao monstrum prije nego je odveo rođeno dijete duboko u šumu i objesio ga

U mjestu Kabernik kod Višegrada muškarac E.D. usmrtio je svoje dvogodišnje dijete, a onda počinio samoubistvo.

Riječ je o osobi koja je živjela u Goraždu, a Kabernik je bilo njegovo rodno mjesto. Iako se pojavila informacija da se opredijelio za ovo mjesto zato što je tu imao kuću, to nije tačno.

Katastrofalan put

Od te kuće su ostale samo ruševine, a glavni motiv bi upravo trebala biti nepristupačnost terena i činjenica da u krugu od nekoliko kilometara se nalazi svega jedna naseljena kuća.

Put do kuće je katastrofalan, težak i jedva pristupačan, a u šta se mogao uvjeriti reporter „Avaza“ s lica mjesta. Praktično cijelo selo je zaraslo u šumu.

U Višegradu smo saznali da je ubica nekoliko dana prije jezivog zločina tu boravio s prijateljima, da su čak i roštiljali. Ništa nije slutilo da će se ovakvo nešto desiti.

Mještani Višegrada nam kažu da ne pamte ovakav slučaj u prethodnim godinama. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je objesio svoje dijete, a onda se i on objesio.

Monstrum je slao oproštajne poruke porodici nakon što je ubio dijete.

Upravo ih je alarmirala komunikacija monstruma s porodicom, pa su oni pozvali policiju, a onda su kolege iz MUP-a BPK Goražde kontaktirale PU Foča, koja je brzo izašla na teren.

Nadzorna kamera

Ipak, tamo nisu samo pronašli obješeno dijete, nego i monstruma koji je presudio svom djetetu.

Istragom Policijske uprave Foča utvrđeno je da je E. D. u Višegrad stigao u srijedu oko 14 sati. Tada je nadzorna kamera snimila njegovo vozilo kako prolazi kroz crveno svjetlo na semaforu.

Razvod kao okidač?

Poznanici ubice kažu da ranije nije bio sklon nasilju, a da ga je posebno potresao razvod. Nakon razvoda živio je s djetetom kojem je presudio. Iz ranijeg braka je također imao starije dijete.

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