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"AVAZ" SAZNAJE

Pucnjava u restoranu na Sedreniku: Ranjene dvije osobe, traga se za počiniocem

Dvije osobe su zadobile povrede, te se nalaze na ljekarskoj obradi. Obaviješten je tužilac, a policijski službenici su na terenu

MUP KS: Dvije osobe ranjenje. MUP KS (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Piše: Evelin Trako

24.4.2026

U bašti ugostiteljskog objekta na Sedreniku večeras je došlo do pucnjave u kojoj su povrijeđene dvije osobe, saznaje portal "Avaza".

- U 19.25h obaviještena je PU Stari Grad da je na Sedreniku, u bašti ugostiteljskog objekta došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane NN osobe. Dvije osobe su zadobile povrede, te se nalaze na ljekarskoj obradi. Obaviješten je tužilac, a policijski službenici su na terenu – potvrdila je za portal „Avaza“ portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Prema informacijama "Avaza" do pucnjave je došlo u restoranu 7 šuma "Minjo".

# PUCNJAVA
# SEDRENIK
# SARAJEVO
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