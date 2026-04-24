Haos na Sedreniku: Ovdje je nepoznata osoba ranila dvije osobe

U bašti ugostiteljskog objekta na Sedreniku večeras je došlo do pucnjave u kojoj su povrijeđene dvije osobe, saznaje portal "Avaza".
Napadač za sada nije poznat, a policijski službenici intenzivno rade na rasvjetljavanju slučaja i njegovoj identifikaciji.
Dvije povrijeđene osobe prebačene su u bolnicu, gdje se utvrđuje stepen njihovih povreda.
O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, dok su policijske snage na terenu i provode uviđajne radnje.
Podsjećamo, pucnjava se desila u restoranu 7 šuma "Minjo".