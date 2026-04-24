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PUCNJAVA U SARAJEVU

Haos na Sedreniku: Ovdje je nepoznata osoba ranila dvije osobe

Napadač za sada nije poznat, a policijski službenici intenzivno rade na rasvjetljavanju slučaja i njegovoj identifikaciji

S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
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Amila Bajraktarević

24.4.2026

U bašti ugostiteljskog objekta na Sedreniku večeras je došlo do pucnjave u kojoj su povrijeđene dvije osobe, saznaje portal "Avaza".

Napadač za sada nije poznat, a policijski službenici intenzivno rade na rasvjetljavanju slučaja i njegovoj identifikaciji.

Dvije povrijeđene osobe prebačene su u bolnicu, gdje se utvrđuje stepen njihovih povreda.

O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, dok su policijske snage na terenu i provode uviđajne radnje.

Podsjećamo, pucnjava se desila u restoranu 7 šuma "Minjo".

# PUCNJAVA
# SEDRENIK
# SARAJEVO
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