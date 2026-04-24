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Prvi snimci ispred restorana na Sedreniku: U pucnjavi ranjene dvije osobe

Na mjestu događaja prisutan je veći broj policijskih službenika, a u toku su uviđajne i operativne aktivnosti.

Prvi snimci ispred restorana na Sedreniku. Avaz

Amila Bajraktarević

24.4.2026

Dvije osobe ranjene su u pucnjavi koja se večeras dogodila u naselju Sedrenik, u restoranu 7 šuma "Minjo".

Kako je potvrđeno, Policijska uprava Stari Grad obaviještena je u 19:25 sati o upotrebi vatrenog oružja u bašti ugostiteljskog objekta.

- U 19.25h obaviještena je PU Stari Grad da je na Sedreniku, u bašti ugostiteljskog objekta došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane NN osobe. Dvije osobe su zadobile povrede, te se nalaze na ljekarskoj obradi - izjavila je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Napadač za sada nije identifikovan, a policijski službenici intenzivno rade na rasvjetljavanju slučaja i njegovom pronalasku.

Na mjestu događaja prisutan je veći broj policijskih službenika, a u toku su uviđajne i operativne aktivnosti.

# PUCNJAVA
# SEDRENIK
# SARAJEVO
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