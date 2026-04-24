"Avaz" saznaje: Almer Inajetović pucao na dva muškarca u bašti restorana

Kako saznaje portal "Avaza", policija traga za Almerom Inajetovićem nakon pucnjave u sarajevskom naselju Sedrenik.
NASELJE SEDRENIK
Almer Inajetović je od ranije poznat policiji, više puta je osuđivan, a krajem prošle godine ranjen u Starom Gradu
Almer Inajetović. Avaz
Kako saznaje portal "Avaza", policija traga za Almerom Inajetovićem nakon pucnjave u sarajevskom naselju Sedrenik.
On se sumnjiči da je ranio dvije osobe koje su se nalazile u bašti restorana 7 šuma "Minjo".
Dvije osobe su prebačene na ukazivanje ljekarske pomoći nakon pucnjave.
Podsjećamo, Almer Inajetović je od ranije poznat policiji, više puta je osuđivan, a krajem prošle godine ranjen u Starom Gradu.
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