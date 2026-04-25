Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAGEDIJA U REGIJI

Procurili novi detalji o kobnom požaru u stambenoj zgradi: Poginula žena

Ulaskom u stan zahvaćen vatrom, službe su pronašle tijelo ženske osobe bez znakova života

Hrvatska policija. Borna Jaksic / PIXSELL (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

B. S.

25.4.2026

Tragičan događaj potresao je Rijeku kada je u požaru stambene zgrade smrtno stradala jedna osoba.

Policija je informaciju o dimu i plamenu na adresi Vukovarska 25 dobila 24. aprila oko 21 sat, nakon čega su vatrogasci i hitna pomoć odmah intervenirali. 

Nažalost, ulaskom u stan zahvaćen vatrom, službe su pronašle tijelo ženske osobe bez znakova života.

Brzom reakcijom vatrogasaca požar je ugašen i spriječeno je njegovo širenje na ostatak zgrade, čime je izbjegnuta veća materijalna šteta i opasnost za druge stanare.

Policijski službenici i inspektori za zaštitu od požara trenutno utvrđuju sve okolnosti nesreće.

Tačan uzrok smrti i izbijanja vatre bit će poznati nakon vještačenja i službene istrage.

Službena potvrda identiteta stradale žene uslijedit će nakon završetka propisanog protokola.

Policija nastavlja s rasvjetljavanjem svih činjenica vezanih uz ovaj nesretni događaj u Vukovarskoj ulici.

# POŽAR
# RIJEKA
# HRVATSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.