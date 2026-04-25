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SEDRENIK

Novi detalji o pucnjavi u Sarajevu: Jedan muškarac teže povrijeđen, drugi lakše

Obaviješten je tužilac KTKS koji je događaj okvalifikovao kao krivično djelo Ubistvo u pokušaju

Sa lica mjesta. Avaz

A. O.

25.4.2026

Policijska uprava Stari Grad obaviještena je 24.04.2026. godine oko 19:25 sati da je u bašti ugostiteljskog objekta, ulica Sedrenik došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane NN lica.

Tom prilikom dvije osobe su povrijeđene.

Kako je jutros saopćeno iz Operativnog centra MUP-a KS, licu N.L. (1986) je na KCUS konstatovana teška tjelesna povreda, dok je licu N.L. (1978) konstatovala lahka tjelesna povreda.

- Obaviješten je tužilac KTKS koji je događaj okvalifikovao kao krivično djelo Ubistvo u pokušaju (člana 166/28.KZFBiH), a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije, Odjeljenje za krvne, seksualne delikte i ratne zločine nastavljaju rad na pronalasku počinioca, te rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog djela – saopćeno je iz MUP-a KS.

Podsjetit ćemo da je napadač prema saznanjima „Avaza“ Almer Inajetović, a da su ranjeni braća Nihad i Nedim Livnjak.

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# PUCNJAVA
# SEDRENIK
# SARAJEVO
# MUP KS
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