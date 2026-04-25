Novi detalji o pucnjavi u Sarajevu: Jedan muškarac teže povrijeđen, drugi lakše

Policijska uprava Stari Grad obaviještena je 24.04.2026. godine oko 19:25 sati da je u bašti ugostiteljskog objekta, ulica Sedrenik došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane NN lica.

Tom prilikom dvije osobe su povrijeđene.

Kako je jutros saopćeno iz Operativnog centra MUP-a KS, licu N.L. (1986) je na KCUS konstatovana teška tjelesna povreda, dok je licu N.L. (1978) konstatovala lahka tjelesna povreda.