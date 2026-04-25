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NESREĆA U SARAJEVU

Djevojčicu (10) automobilom udarila djevojka (25): Maloljetnica zadobila prijelom natkoljenice

O navedenom je obaviješten dežurni Kantonalni tužilac u Sarajevu, a uviđaj je izvršen od strane uviđajne ekipe MUP-a KS

Policija na terenu. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

25.4.2026

Djevojčica je jučer zadobila povrede u Majdanskoj ulici u Sarajevu kada je udario automobil.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Kantona Sarajevo, 24.04.2026. u 07:30 sati na kolovozu ulice Majdanska, područje općine Novi Grad, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je došlo do udara i obaranja na kolovoz pješaka-djeteta, rođena 2016. godine, iz Sarajeva, od strane putničkog motornog vozila marke „Fiat Panda“.

Vozilom je upravljala Č.A. rođena 2001. godine iz Sarajeva.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede, fraktura lijeve natkoljenice zadobila je djevojčica (2016.), konstatovane na KUM-UKC Sarajevo, nakon čega je prevezena na kliniku ortopedije i traumatologije gdje je zadržana na daljem liječenju.

O navedenom je obaviješten dežurni Kantonalni tužilac u Sarajevu, a uviđaj je izvršen od strane uviđajne ekipe MUP-a KS. 

# NOVI GRAD SARAJEVO
# SAOBRAĆAJNA NESRECA
# SARAJEVO
# MUP KS
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