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"AVAZ" SAZNAJE

Zatvorenici Kazneno-popravnog zavoda Tuzla štrajkuju glađu: Tvrde da su im lijekovi uskraćeni, stjenice nagrizaju kožu

Iako smo jučer kontaktirali KPZ Tuzla, rečeno nam je da je direktor odsutan

KPZ Tuzla. Avaz

Piše: Amila Ovčina

25.4.2026

Nekoliko zatvorenika i pritvorenika Kazneno-popravnog zavoda Tuzla u štrajku su glađu već nekoliko dana, saznaje portal "Avaza".

Iako smo jučer, 24.04.2026., kontaktirali KPZ Tuzla, rečeno nam je da je direktor odsutan i nismo dobili priliku putem telefonskog poziva s bilo kim drugim razgovarati o ovoj temi.

Prema informacijama "Avaza", razlog njihovog štrajka je što ne dobijaju lijekove, što su nam potvrdila i dva advokata.  

- Od 22.04.2026. godine sa početkom u 7:00 sati oko 20 osoba koji se odlukama različitih sudova na području Tuzlanskog kantona nalaze u pritvorskoj jedinici KPZ Tuzla je stupilo u štrajk glađu. Oni odbijaju hranu zbog činjenice da je direktor KPZ Tuzla donio odluku da se više ne mogu koristiti suplementi kao dodatak ishrani. Uprava odbija razgovor sa njima, ali su zbog činjenice da isti odbijaju hranu izvršili medicinske preglede istih jer već dugo niko ništa ne jede - potvrdio je za "Avaz" Bakir Hećimović, tuzlanski advokat, koji ima najveći broj lica po pritvorskoj jedinici KPZ Tuzla.

Osim toga u pojedinim ćelijama postoje neke stjenice koje nagrizaju kožu tako da je stanje katastrofa, dodaje Hećimović, koji je branilac oko 11 osoba koje su trenutno u štrajku.

Advokat Duško Tomić za "Avaz" je potvrdio da je upoznat s ovom informacijom.

- Uskraćuju im lijekove i vitamine. To je zločin - kratko je poručio Tomić.

# KPZ TUZLA
# ZATVORENICI
# ŠTRAJK GLAĐU
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